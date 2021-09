Vrouwen PEC Zwolle met fris spel en mooie goals langs Excelsior

Een fris PEC Zwolle heeft zich in de Eredivisie Vrouwen gerevancheerd voor de nederlaag uit de eerste speelronde. Vrijdagavond werd Excelsior thuis met 3-0 aan de kant gezet, waarbij de ene goal nog mooier was dan de andere.

Vorige week kon de piepjonge Zwolse selectie van trainer Joran Pot nog weinig uitrichten tegen PSV, maar deze week was dat volledig anders. Nog zonder de nieuwe Amerikaanse aanwinst Karli White wist PEC zich uitstekend te presenteren en dankzij bij vlagen fris ogend spel was de wedstrijd al in de eerste helft beslist.

Mooie lob

Vooral de ballen die in de vele ruimte achter de Rotterdamse verdedigers werden gespeeld leverden gevaar op. De 1-0, met een mooie lob over de keeper afgemaakt door Jill Diekman, was daar een perfect voorbeeld van. Geen toeval, verklaarde verdedigster Marit Auée achteraf. ,,We hebben op de beelden gezien dat ze graag vooruit verdedigen en daar wilden we gebruik van maken.’'

Nadat Kely Pruim vakkundig via de binnenkant van de paal een volgende diepe pass had afgewerkt voor de 2-0, besloot Auée in de tweede helft zelf ook om de bal maar eens prachtig binnen te schieten. ,,Soms denk je dat inderdaad als centrale verdediger’' blikte ze zelf lachend terug op haar goal.

Amerikaans avontuur

Toch is er ook kritiek te leveren volgens de centrale verdedigster. ,,Soms gingen we mee in hun spel, wat een stuk agressiever is dan dat van ons.’' Zelf keerde ze deze zomer terug bij PEC na een Amerikaans avontuur. ,,Alles is eigenlijk nog precies hetzelfde als toen ik wegging, heerlijk om hier weer te spelen.’'

Bekerfinalist ADO Den Haag verloor in deze speelronde verrassend van VV Alkmaar (1-0), nieuwkomer Feyenoord speelde 2-2 gelijk tegen SC Heerenveen.

PEC Zwolle – Excelsior 3-0 (2-0). 9. Diekman 1-0, 34. Pruim 2-0, 56. Auée 3-0.