Vrouwen PEC Zwolle mogen blijven hopen na thuiszege

Leemans door dikke enkel vraagteken voor NAC; PEC Zwolle heeft Dekker terug

10 december Het is nog maar de vraag of PEC Zwolle zaterdag in het belangrijke thuisduel met NAC kan beschikken over Clint Leemans. De middenvelder viel tegen Ajax een kwartier voor tijd geblesseerd uit met een lichte enkelblessure.