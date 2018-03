Vrouwen PEC Zwolle verspelen de winst in blessuretijd

Van 't Schip blij met proefspelers, Ondaan en de 'goede vibe'

22 maart Goed, het was maar een oefenpotje op een koude donderdagmiddag. Toch kwam de 3-1 zege op Heracles Almelo als geroepen voor PEC Zwolle. ,,Nuttig", noemde coach John van 't Schip de wedstrijd ook wel. ,,We wilden een goede vibe creëren, dat is wel gelukt."