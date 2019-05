Vrouwen PEC Zwolle willen vanavond tegen Ajax bekerstunt van mannen herhalen: ‘Kansen gaan we zeker krijgen’

De vrouwen van PEC Zwolle zijn vanavond duidelijk underdog in de bekerfinale tegen Ajax, maar waren de Zwolse mannen dat in 2014 ook niet. PEC Zwolle Vrouwen kan voor het eerst in haar bestaan een prijs pakken. PEC-doelvrouw Nienke Olthof wil maar één ding: de cup klemvast hebben.

De KNVB-bekerfinale begint om 20.00 uur in het stadion van Excelsior in Rotterdam. Het duel leeft in Zwolle. Er reizen honderden supporters mee. Ook de spelersgroep kijkt al weken uit naar de eindstrijd.

Nienke Olthof traint uiteraard op het tegenhouden van penalty’s, maar ook om ze zelf te nemen. Dat deed ze in beide gevallen met succes in de halve finale van het bekertoernooi tegen ADO Den Haag. Olthof (24) stopte twee strafschoppen, benutte er eentje en mede daardoor staat PEC morgenavond in de bekerfinale tegen Ajax. ,,Sinds het bereiken van de kampioenspoule leven we er echt enorm naar toe.”

Volledig scherm Keepster Nienke Olthof maakt zich met PEC Zwolle Vrouwen op voor de bekerfinale tegen Ajax: ,,Ik zei altijd dat ik het allereerste meisje wilde worden in het eerste van de Ajax-mannen.” © Henri van der Beek

Het verleden

,,Ik kom uit Noord-Holland en ben geboren en opgegroeid in Warmenhuizen. Ik voetbalde altijd met de jongens. Op straat, op school en wilde heel graag voetballen bij een club, maar ik was te jong. Ik heb mijn moeder gek gezeurd, totdat ik op 5-jarige leeftijd mee mocht trainen. Vrouwenvoetbal had je toen nog niet echt. Ik zei altijd dat ik het allereerste meisje wilde worden in het eerste van de Ajax-mannen.’'

,,Toen we op een groot veld gingen spelen, ben ik keepster geworden. Ik had op een gegeven moment wel door dat mijn kwaliteiten meer bij het keepen lagen dan bij het voetballen. Zo had - en heb - ik een hekel aan lopen.”

,,Als je als meisje bij de jongens keept, val je wel op. Ik ben toen naar Fortuna Wormerveer gegaan en daarna heb ik drie seizoenen gekeept bij het CTO Amsterdam (Centrum voor Topsport & Onderwijs, een talentenprogramma van de KNVB, red.). Je wordt dan klaargestoomd voor het profvoetbal. Ik keepte in de districtselectie West I en werd geselecteerd voor Oranje O15. Ja, toen werd het allemaal wel serieus.”

,,Ik heb één keer bij Ajax op de bank gezeten, dus ik heb daar niet echt een verleden. Vervolgens werd ik benaderd door Heerenveen, waar ik drie jaar heb gespeeld. Aan het eind van het laatste jaar sprak ik de vader van Vivianne Miedema. Hij zei dat BV Cloppenburg, uit de tweede Bundesliga, nog een keepster zocht. Ik ben wel avontuurlijk ingesteld en zocht een nieuwe uitdaging. De club was ambitieus, wilde naar de hoogste klasse en de randvoorwaarden waren goed. Helaas is het niet gelukt om na twee jaar te promoveren, dus ben ik weggegaan. Ook omdat ik aan mijn maatschappelijke carrière moest denken. PEC Zwolle had mij al eerder benaderd, maar toen vond ik het nog te vroeg.”

,,Sinds dit seizoen keep ik in Zwolle. PEC is een gemoedelijke club, de combinatie studie - ik zit hier op de CALO - en voetbal is goed te doen. En heel belangrijk: ik heb tot nu toe alles gespeeld.”

Volledig scherm Teamgenoten vliegen Nienke Olthof in de armen. De keepster gidste PEC Zwolle Vrouwen in de penaltyreeks tegen ADO Den Haag naar de finale. ,,Keeperstrainer Eser Elmali vroeg: wil je op je gevoel of op het lijstje afgaan? Ik koos voor het laatste.” © Pedro Sluiter Foto

Het heden

,,De finale leeft echt enorm in onze groep en we hebben er veel zin in. Eigenlijk al sinds we de kampioenspoule hebben bereikt. Natuurlijk wil je daarin ook goed presteren, alleen door de puntentelling begin je dan al met een enorme achterstand. Je zou kunnen zeggen dat we de competitiewedstrijden gebruikt hebben voor de bekerduels. Het scenario is denkbaar dat het ook tegen Ajax op penalty’s uitdraait. Waar het dan om draait? Lang wachten, kijken naar de aanloop en dan afgaan op je gevoel. Ik ben er wel heel erg mee bezig, maar kan mij er ook heel goed voor afsluiten. Je leert ermee omgaan. Dat gaat bij mij automatisch. Wel bereid ik mij echt goed voor. In de halve finale kreeg ik ook de vraag van keeperstrainer Eser Elmali: wil je alleen op je gevoel afgaan of op het lijstje? Ik koos voor het laatste. Dat is misschien wel vrouwen eigen. Dat je steeds hetzelfde kiest.”

De toekomst

,,Ik heb nog niet officieel bijgetekend bij PEC Zwolle, maar ik heb het hier goed naar mijn zin, dus die kans is groot. Als keeper wordt er bij PEC veel van je gevraagd. Je moet kunnen meevoetballen, je moet coachen en we hebben een jonge groep, die nog veel moet leren. Dan weet je dat je af en toe een goal tegen kunt krijgen.’'