VVV onderhandelt niet alleen met PEC over Van Crooij; Limburgse concurrent richt pijlen ook op Leemans

De elf van PEC Interconti­nen­taal PEC: Yuri Banhoffer is ‘thuis’ in Zwolle een held

27 juni Nu er in Nederland voorlopig niet gevoetbald wordt, stelt De Stentor elke zaterdagavond aan de hand van een thema een kleurrijk PEC-team op. We graven in het rijke spelersbestand van de club en van de ‘aanvoerder’ stoffen we een gedenkwaardig verhaal uit het archief van de krant af. In aflevering 3: het intercontinentale PEC en Uruguayaan Yuri Banhoffer (09-09-2017).