Waarom ComePEC Zwolle negen levens heeft

De fitheid

De grootste verklaring voor de zestien punten die PEC Zwolle tegen Roda JC (4-2), FC Groningen (3-2), sc Heerenveen (1-2), FC Utrecht (1-1), Excelsior (1-2) en Willem II (2-3) na een achterstand vergaarde, is volgens smaakmakers Mustafa Saymak en Ryan Thomas te vinden in de trainingsarbeid. ,,Dit is geen toeval", stelt Thomas. ,,We trainen vaker en harder. Dat zorgt ervoor dat we, zelfs met een vol programma zoals nu, kunnen blijven gaan. Nu zag je ook weer dat wij aan het eind fitter waren dan Willem II."

PEC begon niet alleen als eerste club van de eredivisie aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, de Zwollenaren trainen ook vaker twee keer op een dag dan vorig jaar. Sinds de komst van Van 't Schip duikt de equipe structureel het krachthonk in en vindt er wekelijks een verplichte pilates-sessie plaats. Saymak stond aanvankelijk sceptisch tegenover de vorm van yoga die voor meer rompstabiliteit moet zorgen. ,,Dat werkt niet, dacht ik, maar nu voel ik me sterker dan ooit. Vorig seizoen moesten we vaak na een uur al gedwongen wisselen. Toen was lang niet iedereen even fit. Nu wel. En die fitheid zit in details. We krijgen nu bijvoorbeeld ook meer aandacht tijdens het fitnessen, omdat we in twee groepen worden verdeeld: de jongeren en de ouderen. Ik hoor helaas alweer bij de ouderen, maar voel me fysiek gelukkig heel jong."

Omzettingen

Van alle clubs in de eredivisie was alleen bij PEC nog geen enkele invaller trefzeker. Dat wil niet zeggen dat de staf een ongelukkige hand van wisselen heeft. Integendeel. Tegen Willem II bewezen Van 't Schip en zijn assistenten eens te meer te weten wat een wedstrijd nodig heeft. PEC had de slechtste helft van het seizoen gespeeld, waarna Bram van Polen meer naar de as en Kingsley Ehizibue dieper op de rechterflank werd geschoven, zodat rechtsbuiten Younes Namli kon helpen het middenveld in handen te krijgen. PEC werd steeds dominanter en belangrijker nog, de aanvoer naar de aanval kwam fatsoenlijk - zonder lange ballen - tot gang. Die tactische ingreep staat niet op zich. De trainer is op nog geen verdedigende wissel te betrappen geweest dit seizoen. PEC wil elke wedstrijd winnen. Tegen Utrecht was het inbrengen van Bakker en Ondaan de sleutel tot een comeback. Tegen FC Groningen leverde een aanvallende wissel in blessuretijd (!) zelfs nog de winnende treffer op.

Specifieke kwaliteiten

Een inhaalrace kan alleen worden ingezet als de schade beperkt blijft. Op slag van rust redde Diederik Boer op een vlammend schot van Bartholomew Ogbeche, waardoor de marge minimaal bleef. Naast een ervaren en betrouwbare doelman, die PEC ook tegen Roda JC, VVV, Groningen, Feyenoord en Heerenveen op de been hield, beschikt Van 't Schip over goudhaantjes. Was Mokhtar in de eerste maanden de gevierde man, inmiddels is Saymak degene die PEC met vijf goals in vijf duels naar de triomfen gidst.

De individuele klasse hielp PEC in Tilburg aan een wonderbaarlijke wederopstanding; Ehizibue versierde bij een 2-0 achterstand een penalty en Namli leidde met een geslaagde dribbel de winnende goal in. Saymaks eerste treffer was echter de stoerste. Bakker speelde hem bewust aan de buitenkant in, waarna de kleine clubtopscorer met één Bergkampiaans balcontact zijn tegenstander loosde en de bal in de verre hoek schoof. Thomas: ,,We hebben spelers die goed zijn aan de bal, maar zij komen ook veel aan de bal omdat we spelers hebben die down and dirty gaan."

Vertrouwen

Het vertrouwen van de verrassende nummer vier van Nederland was tegen Willem II aanvankelijk nauwelijks zichtbaar. Vooral op de linkerflank donderde het voor rust als bij een degradatiekandidaat. Mokhtar en Saymak richtten hun frustraties op Van Polen, die hen de bal niet of onnauwkeurig zou hebben aangespeeld. Van 't Schip kreeg het zelfs verbaal even aan de stok met Willem II-coach Van de Looi. PEC was even onherkenbaar in gedrag, omdat het voetballend niet wilde vlotten. Dat weerhield het team er niet van voor elkaar door het vuur te blijven gaan, zag Thomas. ,,Het vertrouwen is zo groot. We stopten niet. Dat doen wij nooit. Zelfs niet toen we bij Ajax met 2-0 achter kwamen."

