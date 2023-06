Waarom niet iedereen binnen PEC Zwolle treurt om het vertrek van Dick Schreuder naar Spanje

Op de dag van de eerste training van het nieuwe seizoen kondigde trainer Dick Schreuder zijn vertrek bij PEC Zwolle aan. De trainer kiest voor een Spaans avontuur bij CD Castellón. In Zwolle blijft het beeld achter van een trainer die op sportief vlak geweldig was, maar ook een moeilijke man is om mee te werken.