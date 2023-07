Waarom PSV de pijlen richt op PEC-verdediger Beelen

PEC Zwolle start het seizoen op een veld vol vraagte­kens

Ruim vijf weken na de winst bij Helmond Sport en het promotiefeestje begint PEC Zwolle maandag aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dinsdag volgt de eerste training in Wijthmen. Maar veel is nog onduidelijk in de selectie van trainer Dick Schreuder.