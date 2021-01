Waarom vertrekkend PEC-voorzitter Adriaan Visser liever nog even blijft

PEC Zwolle wil op tijd het ei leggen: al begin mei moet de opvolger van John Stegeman bekend zijn

30 december Het wordt één van zijn laatste taken als voorzitter van PEC Zwolle: een opvolger vinden voor coach John Stegeman, die na dit seizoen vertrekt. ,,We willen begin mei rond zijn met de nieuwe trainer”, zegt Adriaan Visser. En niet zoals in 2019 pas aan het einde van de maand.