Wanneer PEC de juiste vorm heeft, is Mustafa Saymak (28) op z’n best: ‘We moeten meer teringlijers zijn’

PEC Zwol­le-goudhaan­tje Van den Belt geholpen door andere rol: ‘Speelde nu wat hoger’

Niet de nieuwe spits Oussama Darfalou of één van de andere aanvallers, maar Thomas van den Belt was vrijdagavond de gevierde man bij PEC Zwolle. Zijn eerste twee officiële treffers in het betaalde voetbal brachten PEC de overwinning op Willem II (2-0).

15 januari