Wat doen PEC en GA Eagles om grensoverschrijdend gedrag in eigen gelederen te voorkomen?

Hockeybond-directeur Bijl keert terug als bestuurs­lid bij PEC Zwolle

Voormalig volleybalinternational Jeroen Bijl is als bestuurslid teruggekeerd bij PEC Zwolle. Bijl was van 1994 tot en met 2004 directeur bij de Zwolse voetbalclub en is tegenwoordig actief als technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Zijn nieuwe rol bij PEC kan hij combineren met deze functie.

11 januari