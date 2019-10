Wat een streep! PEC-verdediger Nakayama scoort bij sensationele zege Japan

Voortaan VAR-communica­tie op stadions­cher­men in eredivisie

10:58 De KNVB introduceert vanaf komend eredivisieweekeinde de communicatie van de videoscheidsrechter op schermen in de stadions. Bij een VAR-ingreep zal op de videoschermen aangegeven worden wat de reden van de ingreep is, zodat duidelijk is voor het publiek waarom het spel stilligt.