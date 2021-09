Wat een weelde: vrouwen PEC Zwolle koploper in de eredivisie na zege op ADO

Ruimtes

De zege vrijdag op ADO Den Haag kreeg pas in de tweede helft glans. Jill Diekman (net 18 jaar) was andermaal bepalend met twee assists. ,,In de eerste helft redde Moon (Pondes, red.) ons een paar keer. Na rust zaten we er korter op en wonnen we meer duels. Toen we de 1-0 maakten, ging ADO meer druk geven. Van de ruimtes die zo ontstonden, hebben we prima gebruik gemaakt.”