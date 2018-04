'We hebben op de bank van hem genoten, maar moeten voorzichtig zijn'

Van 't Schip: ,,Dat hij op zo'n jonge leeftijd, zo sterk begint, is ook een compliment voor de club. We hebben hem in de voorbereiding bewust laten ruiken aan het eerste elftal. Dat was niet mijn keus, maar het werk van Dwight Lodeweges en Bert Ebbens (hoofd opleidingen PEC Zwolle, red.). Daarna is er een programma met en voor die jongen opgesteld. Ik vind dat hij goed is begeleid. We moeten alleen wel voorzichtig zijn. Ik hou er niet van als er meteen een hele hype van gemaakt wordt. Hij heeft pas een paar wedstrijden gespeeld."