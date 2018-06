Wedstrijd PEC Zwolle - Preußen Münster mogelijk afgelast vanwege afgesproken knokpartij

Op verschillende Facebook-pagina's, waarop melding wordt gemaakt van afgesproken ontmoetingen tussen voetbal-hooligans, staat het treffen tussen Zwolle Hooligans en Preußen Munster vermeld. Volgens de geplaatste berichten vond de confrontatie vorige week zondag, 26 mei, plaats.

Afgelast

Gisteren werd er een streep gezet door het oefenduel tussen PEC Zwolle en Preußen Munster, dat gepland stond op 14 juli in Dalfsen. Nanda Kappers, woordvoerder van de politie IJsselland, liet weten dat de politie informatie had gekregen over een ontmoeting tussen supporters van PEC Zwolle en de club die op het derde niveau in Duitsland actief is. Daarop is volgens haar in onderling overleg met de clubs besloten om de wedstrijd vanwege veiligheidsredenen niet door te laten gaan.

Bokshandschoentjes

Vandaag verscheen een video waarin een geplande brute knokpartij tussen hooligans te zien is. 'Zwolle slopen', is het eerste dat je hoort. Op de beelden is te zien hoe de twee groepen van pakweg vijftien mannen - gekleed in groene of witte t-shirts - elkaar via een landweggetje benaderen en vervolgens bruut op elkaar inslaan. De 'Zwollenaren' dragen bokshandschoentjes. Er wordt getrapt en geslagen. Daarbij krijgen beide kampen aanmoedigingen van omstanders. Uiteindelijk liggen een aantal hooligans uitgeteld op de grond. Een hooligan van ZWH Zwolle filmt alles. Bekijk de bewuste video hier.

