Wéér geen succes voor PEC Zwolle in de Kuip, ook niet na het inbrengen van debutant Misidjan

LIVEBLOGPEC Zwolle wordt in de slotfase pas gevaarlijk tegen Feyenoord, maar de trekker overhalen in de Kuip blijkt wederom een lastig karwei. De Rotterdammers scoren wél en grijpen daarom de zege: 1-0. Positief voor PEC is het debuut van vleugelaanvaller Virgil Misidjan, die in zijn eerste wedstrijd een aardige indruk achterlaat.

Van sommige statistieken raak je maar niet verlost, die blijven constant terugkomen. Elk jaar weer. Staat Feyenoord-PEC op het programma? Dan kun je er vergif op innemen dat er in aanloop naar die wedstrijd wel iets wordt gezegd of geschreven over de Zwolse doelpuntendroogte in de Kuip. Dat het wel eens tijd wordt dat de Portugese cultheld Tozé - hij scoorde in februari 2008 voor het laatst namens PEC in de Kuip tegen Feyenoord - eindelijk een opvolger krijgt, bijvoorbeeld.

Voor de liefhebber: de statistiek over de doelpuntloze reeks van PEC blijft nog even in leven. Want ook op een doordeweekse woensdagavond in januari lukt het de Zwollenaren niet om te scoren bij Feyenoord.

Aanvallend pover

Aanvallend is het allesbehalve spectaculair wat PEC laat zien. Ter illustratie: de eerste hoekschop krijgt de ploeg van coach John Stegeman pas in de 56ste minuut. En voor die tijd is er, door Yuta Nakayama, slechts één keer op doel geschoten.

En verschijnt er dus een uitslag op het bord die past bij de laatste jaren. Ook Feyenoord overtuigt aanvallend niet, maar slaat na ruim een uur wel ineens toe. De van een blessure teruggekeerde Luis Sinisterra vindt na een zeldzaam foutje van captain Bram van Polen het gaatje in de hoek en passeert keeper Michael Zetterer. Meteen brengt Stegeman vers bloed met Immanuel Pherai, Dean Huiberts en debutant Virgil Misidjan als invallers.

Kansjes

Zowaar krijgt PEC daarna kansjes in de Kuip, en het zijn de verse krachten die gevaarlijk worden. Nieuweling Misidjan stuit in buitenspelpositie op Feyenoord-keeper Nick Marsman, terwijl Pherai net te veel tijd nodig heeft in de zestien. Scoren doet de bezoekende ploeg dus wederom niet in het lege stadion van de Rotterdammers. Volgend seizoen (weer) een nieuwe poging.

,,Ik miste de overtuiging dat hier echt wat te halen viel”, zegt Van Polen vlak na de wedstrijd. ,,We willen dat heel graag, maar dan moet ook in het koppie gaan zitten. Ik denk dat vandaag een ideale mogelijkheid was.”

Feyenoord-PEC Zwolle 1-0 (0-0). 64. Sinisterra 1-0.

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen (80. Leemans), Paal; Nakayama, Lam, Drost (65. Huiberts); Reijnders (65. Misidjan), Clement, Van Duinen (65. Pherai).

