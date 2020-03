Wéér is Clement beslissend voor PEC: ‘Gus, Kenny en ik houden elkaar wel scherp’

Voor de tweede week op rij speelde Pelle Clement in de slotfase een beslissende rol voor PEC Zwolle. Tegen Vitesse met een goal en de zege (4-3), vrijdagavond in Sittard met een afgedwongen strafschop en een heel belangrijk punt (1-1).

Soms zijn profvoetballers nog de kleine jongetjes van vroeger, spelend op het pleintje. Elkaar lekker opnaaien en uitdagen. Kijk naar Pelle Clement, Gustavo Hamer en Kenneth Paal bij PEC Zwolle. ,,We houden elkaar wel scherp op hoeveel goals we maken, ja”, zei Clement, die de teller inmiddels op 3 heeft staan. Net zo veel als Paal en eentje minder dan Hamer. ,,Het is een onderlinge strijd met Gus en Kenny. Daarom was ik ook zo blij dat ze mij alsnog dat doelpunt hebben gegeven.”

Meer goals maken

Clement doelde daarmee op zijn winnende treffer tegen Vitesse, vorige week zaterdag. In eerste instantie werd de 4-3 op naam gezet van keeper Remko Pasveer, een eigen goal dus. Totdat de KNVB ‘de zaak’ op verzoek van PEC nog eens tegen het licht hield. Conclusie: Clement mag zich alsnog doelpuntenmaker noemen. ,,Voor mijn gevoel kopte ik die bal ook op doel. Ik wilde ’m zó graag hebben. Terecht dat het alsnog gelukt is. Het hoort er ook gewoon bij. Ik moet meer goals maken.”

In zijn nieuwe rol bij PEC, als linkeraanvaller, komt hij vaker in scoringspositie. Clement voelt zich geen echte buitenspeler, maar had naar eigen zeggen tegen Fortuna Sittard ‘in de eerste helft al twee assists moeten hebben’. Daarin slaagde hij niet. Wel dwong hij vlak voor tijd een strafschop af na een knullige overtreding van Tesfaldet Tekie. Op aanraden van de VAR legde arbiter Martin van den Kerkhof de bal op de stip. ,,Ik werd aan mijn shirt getrokken”, benadrukte Clement, die zo opnieuw een hoofdrol speelde in de slotminuten. ,,Volgens mij viel ik wel wat overdreven. Maar toen de scheidsrechter ging kijken, wist ik zeker dat de beelden zouden uitwijzen dat ik naar achteren werd getrokken.”

Verliezen geen optie