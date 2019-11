Weerzien met Ehizibue in aantocht: PEC oefent tegen 1. FC Köln

Net als in september, toen Arminia Bielefeld de tegenstander was, benut PEC de interlandperiode om de grens over te gaan. De eredivisionist voetbalt deze week tegen 1. FC Köln. Die ploeg verloor vrijdagavond nog met 1-2 van TSG Hoffenheim en staat voorlaatste in de Bundesliga. Ehizibue, die afgelopen zomer de overstap van Zwolle naar Keulen maakte, heeft in Duitsland een basisplaats en komt donderdag veel van zijn voormalige teamgenoten tegen.