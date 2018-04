Weerzien voor Ondaan, Dekker moet uitkijken en mijlpaal voor Bakker tegen Excelsior

Bakker moet de laatste weken genoegen nemen met een reserverol. De verwachting is dat hij ook tegen de Rotterdammers op de bank begint. Mocht de middenvelder alsnog aan de aftrap verschijnen of invallen zaterdagavond, dan wordt dat zijn 100ste optreden in de eredivisie. Bakker kwam voor Cambuur 80 keer uit op het hoogste niveau en bij PEC staat de teller sinds zijn rentree in Zwolle in de zomer op 19 eredivisieduels.