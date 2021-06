Wegens succes geprolongeerd: Sepp van den Berg opnieuw door Liverpool verhuurd aan Preston North End

Van den Berg heeft in Liverpool een contract tot en met de zomer van 2024, maar het zicht op speeltijd op Anfield is troebel te noemen. In februari werd Van den Berg daarom uitgeleend aan Preston North End en dat beviel van twee kanten uitstekend. Van den Berg verdiende een basisplaats als rechtsback en speelde in 16 wedstrijden vrijwel onafgebroken mee.