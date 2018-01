Weghorst verspert gehavend PEC Zwolle de weg naar nieuwe bekerdroom

Het was doelman Diederik Boer die na 56 minuten voetballen in Alkmaar de strijd moest staken. Hands buiten het strafschopgebied, oordeelde de assistent-scheidsrechter, die gedecideerd de vlag in de lucht liet wapperen. Bas Nijhuis volgde zijn raad op en toonde Boer de rode kaart.

En het duel begon al niet lekker voor de keeper. Hij kon zijn zwarte keeperstenue wel van zijn lijf scheuren, zo pissig was Boer na de simpel weggegeven 1-0 van AZ. Spits Wout Weghorst is al het hele bekertoernooi op dreef, hij scoorde in de vorige rondes tegen MVV, Almere City FC en Fortuna Sittard tweemaal. Ook deze woensdagavond was het weer raak. Weghorst werd geen strobreed in de weg gelegd, toen hij naar het doel soleerde om de ban te breken. De boosheid van Boer was vooral gericht op verdediger Dirk Marcellis, die zich wel heel eenvoudig liet passeren. En ook bij de 2-1 van AZ, afgemaakt door Guus Til, zag Marcellis er niet al te best uit.