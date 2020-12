Wel punten, nauwelijks kansen en goals: de plussen en minnen van PEC Zwolle

DE PLUSPUNTEN

1. De verdediging

Het was het manco van de eerste helft van vorig seizoen: de verdediging. Het is wat overdreven om te zeggen dat de Zwolse defensie een jaar eerder zo lek was als een mandje. Maar met 42 tegendoelpunten in 18 duels – een gemiddelde van 2,33 per wedstrijd – was het ook niet echt waterdicht.