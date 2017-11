Wervelend PEC Zwolle in blessuretijd onderuit tegen PSV

Ryan Thomas haalde ternauwernood een bal van de lijn, op een inzet van Luuk De Jong en even later stopte Boer een schot van Hendrix. Diezelfde Hendrix moest al vroegtijdig het veld ruimen vanwege het grote risico op een tweede gele kaart. Enige moment van ophef kwam door een vermeende handsbal van Van Ginkel, wat Kuipers wegwuifde.

Na rust had Zwolle beduidend het betere van het spel. Met name Mokhtar werd gevaarlijk en er moest een wereldredding van Zoet aan te pas komen om de linksbuiten van het scoren te houden. Ook liet een kans liggen door niet vol uit te halen, oog in oog met de doelman van de koploper. PSV kwam er een lange periode niet meer aan te pas, maar PEC verzuimde de score te openen, mede doordat Mokhtar een voorzet van Namli totaal verkeerd raakte.