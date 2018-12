'Wie zich nu geen zorgen maakt, spoort niet’

PEC Zwolle met herstelde Van Polen en zonder zieke Dekker tegen Ajax

8 december Rick Dekker is afgehaakt voor het thuisduel van PEC Zwolle met Ajax (vanavond: 19.45 uur) . De controlerende middenvelder is ziek. Aanvoerder Bram van Polen, die volledig is hersteld van een knieblessure, maakt zijn rentree in de basis.