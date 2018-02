Wiedemeijer leidt FC Utrecht-PEC Zwolle

De KNVB heeft Wiedemeijer aangewezen om het duel in stadion Galgenwaard, dat om 18.30 uur begint, in goede banen te leiden. De heren Brondijk, Lapar en Ruperti zullen de scheidsrechter zaterdagavond assisteren.

Voor het zover is, treft PEC Zwolle vanavond eerst nog SC Heerenveen. Beide ploegen trappen om 20.45 uur af in het MAC3PARK stadion. Pol van Boekel is de arbiter.