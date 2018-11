Wijzigingen liggen voor de hand bij PEC: ‘Maar veranderen niet om het veranderen’

PEC Zwolle-trainer John van ‘t Schip verwacht vrijdagavond ‘een goed georganiseerd’ Willem II te ontvangen, in een wedstrijd die volgens de coach gewonnen móet worden. ,,Of we haken aan, of er ontstaat een gat.”

Van 't Schip weet wat hij kan verwachten in eigen stadion. Willem II, dat op de ranglijst één plek lager staat dan PEC Zwolle, verloor vorig weekend nog met 2-0 bij Ajax. ,,Ze hebben met Adrie Koster een ervaren coach, ik verwacht een goed georganiseerd team. Achterin is Willem II degelijk en voorin hebben ze gevaarlijke spelers rondlopen. Sol, Crowley. En die Avdijaj is een ‘lastige flikker’, in de positieve zin van het woord. Een echte straatvoetballer. We zullen 100 procent bij de les moeten zijn.”

Helemaal in de wetenschap dat PEC Zwolle dat zondag bij Fortuna Sittard, waar een pijnlijke nederlaag werd geleden (3-0), niet was. Van ‘t Schip: ,,Tegen Fortuna zijn we in het mes gelopen, daar hebben we vrijdag hopelijk een andere oplossing voor. We spelen tegen een directe concurrent. Winnen we, dan zetten we een goede stap. Of we haken aan, of er ontstaat een gat. Drie punten pakken is daarom heel belangrijk.”

Tripaldelli

Van ‘t Schip kan tegen Willem II nog niet beschikken over de geblesseerde spelers Stanley Elbers en Bram van Polen. Ook Alessandro Tripaldelli ontbreekt; de jonge Italiaan kampt al anderhalve week met een lichte lieskwetsuur. ,,Maar dat gaat de goede kant op, hij zit in de eindfase. Hij heeft een oproep gekregen van Italië Onder 20. Ze willen hem per se laten komen.”

Of Van ‘t Schip wederom wijzigingen gaat doorvoeren in zijn basiself, wilde de coach niet hardop zeggen. Maar het is aannemelijk. Sepp van den Berg bijvoorbeeld. De jonge verdediger is weer fit en verdrijft Darryl Lachman hoogstwaarschijnlijk naar de bank. Ook een basisplaats voor aanvaller Vito van Crooij ligt in de lijn der verwachtingen. ,,Het is niet de bedoeling om het hele elftal op de kop te gooien. We willen niet veranderen om het veranderen. Maar we hebben qua spelers wel de mogelijkheid om iets te doen.”