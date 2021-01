Willem II is voor PEC de ideale tegenstander om de nare smaak van zaterdag weg te spoelen

PEC Zwolle wil morgen tegen Willem II (20.00 uur) de vieze smaak wegspoelen die het overhield aan de collectieve wanprestatie van afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard (0-2). En dat kan ook, meent PEC-trainer John Stegeman. ,,In de heenwedstrijd hadden we ze al in een nekklem.”

Stegeman zag de kansloze nederlaag tegen Fortuna Sittard absoluut niet aankomen, zei de Epenaar vanmiddag na de afsluitende training. ,,Maar ja, soms heb je van die dagen dat je een complete off-day hebt. En die dag hadden we afgelopen weekeinde.”

Hoe dramatisch het verlies tegen de Limburgers ook was, het leidde in Zwolle niet tot paniek. ,,Het was anders geweest als we in de eerste twee wedstrijden van het jaar, tegen AZ en Feyenoord, ook slecht hadden gespeeld”, aldus Stegeman. ,,Dan hadden we ons wel zorgen moeten maken. Maar tegen AZ speelden we gewoon prima en tegen Feyenoord redelijk. Het is alleen wel te hopen dat het bij één keer blijft, zo’n slechte dag.”

Ideale tegenstander

Wat dat betreft is Willem II de ideale tegenstander voor PEC om de boel weer op te pakken. De Tilburgers mogen dan wel nagenoeg dezelfde selectie hebben waarmee ze vorig seizoen verrassend Europees voetbal haalden, maar dit jaargang zijn ze geen schim meer van die ploeg die toen met frivool voetbal vijfde werd.

Zo bezet Willem II inmiddels de zestiende positie op de ranglijst, met slechts tien punten uit zeventien duels. Stegeman ziet dan ook zeker kansen. ,,Dat lieten we wel eind oktober wel zien. Dat duel eindigde in 0-0, maar toen hadden we ze wel in een nekklem.”

Eerste basisplaats voor Misidjan

Net als tegen Fortuna Sittard ontbreken spits Slobodan Tedic en Mustafa Saymak, de middenvelder die in de heenwedstrijd tegen Willem II nog rood had gekregen. Beiden zijn geblesseerd. Een basisplek is er wel voor Virgil Misidjan, de aanvaller die onlangs werd overgenomen van 1. FC Nürnberg. Misidjan maakt tegen zijn club waar hij al tiener speelde zijn basisdebuut voor de Zwollenaren. Hij start als rechtsbuiten.

Stegeman verwacht veel van zijn aanwinst. ,,Op de training laat Virgil al mooie dingen zien. Dat zeggen de andere jongens ook al. Dat hij niet alleen sterk aan de bal is, maar ook heel doelgericht. Laten we hopen dat hij dat kan doortrekken tegen Willem II. Dat zou heel mooi zijn. Want een winst geeft niet alleen vertrouwen, daarmee slaan we meteen ook een gat.”

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Strieder, Reijnders, Huiberts; Misidjan, Van Duinen en Clement.