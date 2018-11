Willem II maakt de crisis in Zwolle compleet

Wijzigin­gen liggen voor de hand bij PEC: ‘Maar veranderen niet om het veranderen’

8 november PEC Zwolle-trainer John van ‘t Schip verwacht vrijdagavond ‘een goed georganiseerd’ Willem II te ontvangen, in een wedstrijd die volgens de coach gewonnen móet worden. ,,Of we haken aan, of er ontstaat een gat.”