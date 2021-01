Winnen bij Feyenoord, dat doet ook PEC niet zomaar: ‘De schoonheidsprijs vinden ze minder belangrijk’

Virgil Misidjan maakt woensdagavond zijn debuut in de wedstrijdselectie van PEC Zwolle. Starten zal de nieuwe vleugelaanvaller nog niet tegen het lastig te kloppen Feyenoord (aftrap 21.00 uur), maar een invalbeurt behoort wel tot de mogelijkheden. ,,Het wordt zwaar”, denkt trainer John Stegeman. ,,Feyenoord is echt ingericht op het winnen van wedstrijden.”

De noodzaak om meteen met Misidjan in de basis te beginnen, is er ook niet voor Stegeman. De coach heeft in de Kuip namelijk de beschikking over een zo goed als fitte selectie. Alleen Slobodan Tedic, herstellende van een klaplong, ontbreekt. Omdat Mustafa Saymak ‘niet okselfris’ is, staat achter de naam van de middenvelder nog een klein vraagteken. Rico Strieder, die halverwege het duel met AZ (1-1) uitviel met knieklachten, kan wel gewoon in actie komen.

PEC hoopt woensdag eindelijk af te rekenen met de doelpuntendroogte in de Kuip. De laatste keer dat de Zwolse club in Rotterdam een goal maakte tegen Feyenoord, was op 28 februari 2008. De Portugese spits Tozé prikte toen in een bekerwedstrijd raak. Sindsdien blijft de ‘nul’ steevast op het scorebord staan.

Een heel zware wedstrijd

,,En of een volle of lege Kuip het verschil zal maken, weet ik niet”, zegt Stegeman. ,,Feyenoord heeft tot dusver niet veel verloren. Ik heb ook niet de illusie dat we daar zomaar even gaan winnen. Het wordt, ondanks ons gelijkspel tegen AZ, gewoon een heel zware wedstrijd. Feyenoord heeft niet veel mogelijkheden nodig om te winnen. Het team is echt ingericht op het winnen van wedstrijden.”

,,De schoonheidsprijs vinden ze minder belangrijk. Ajax, PSV en AZ willen dominant zijn en veel doelpunten maken, Feyenoord dwingt zeges op een andere manier af. En als ze blijven winnen, gaat Dick Advocaat straks op de schouders naar buiten. En terecht. Daar kan ik alleen maar een diepe buiging voor maken.”

Blaffen in plaats van bijten

Toch erkent Stegeman dat PEC niet met knikkende knieën naar Rotterdam hoeft af te reizen. Ook vanwege de heenwedstrijd in Zwolle, op de eerste speeldag. Feyenoord won dankzij sterspeler Steven Berghuis met 0-2, maar, zo stelt de trainer: ,,We lieten in die wedstrijd zien dat we ze op een bepaalde manier pijn kunnen doen. Alleen: toen hebben we vooral geblaft en niet gebeten.”

Met nieuwkomer Misidjan heeft PEC in elk geval een nieuw wapen in de gelederen. De oud-speler van Willem II begint op de bank in Rotterdam, maar is fit genoeg voor een invalbeurt. Stegeman: ,,Virgil maakt een goede indruk op me. Hij is er dus bij, maar het meest logische is om hem niet meteen voor de leeuwen te gooien.”

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Strieder, Huiberts, Saymak; Reijnders, Clement, Van Duinen.