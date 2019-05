Winteraankoop Thy achterhaalt Van Crooij als clubtopscorer PEC Zwolle

VIDEO Stiften met Jan Michels: Deventer klusser met roodgeel hart werd drie keer kampioen in Den Bosch

16:24 Aan de hand van Wiel Coerver stapte Jan Michels als 12-jarig ventje al binnen bij de Engelse bondscoach Bobbie Robson. Vrijwel alle Nederlandse hotels zag de kleine Michels van binnen als technisch vaardige uitdrager van de Coerver-methode. ,,Veel oefenen met de bal op techniek.’’ Het was de opmaat van een voetbalcarrière die de Deventenaar via Apeldoorn, Zwolle, Deventer, Den Bosch, zelfs nog even naar Schotland bracht. ,,Maar ik had meer uit mijn carrière kunnen halen’’, zegt Michels in Stiften, de videorubriek van De Stentor.