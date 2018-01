Witteveen verlaat Zwolle en gaat op stage bij Go Ahead Eagles

Vliegangst bij PEC? 'Ik denk altijd: Als je gaat, dan ga je'

13 januari Tijdens een rondetafelgesprek in Mijas legden we PEC Zwolle-spelers Bram van Polen, Dirk Marcellis, Kingsley Ehizibue en Rick Dekker eens geen voetbalvragen voor, maar gingen we op zoek naar spelers met vliegangst, humor en nachtelijke escapades. ,,Dadelijk zitten we in de volgende vlog van Monica Geuze.”