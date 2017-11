WK-kandidaat Ryan Thomas: 'Wij Nieuw-Zeelanders geven nooit op, nooit'

Ryan Thomas scheurde ooit op zijn fietsje door het Nieuw-Zeelandse Te Puke, op zoek naar buren die hem voor een paar dollar hun grasveld lieten maaien. Tien jaar later moet die arbeidersmentaliteit de smaakmaker van PEC Zwolle en diens vaderland ten koste van Peru naar het WK in Rusland voeren. ,,Als ik iets wilde, moest ik er eerst hard voor werken."

'Fifty-fifty", antwoordt hij stellig op de vraag hoeveel kans Nieuw-Zeeland heeft in het tweeluik tegen Peru en dus op deelname aan het WK. En als Ryan Thomas (22) dat beweert, geloof je hem meteen. Niet omdat hij de beste speler van PEC is, maar meer omdat hij tussen de vele verongelijkte en verwende voetballers in Nederland altijd goed is voor een zelfkritisch geluid.

Revelatie Thomas wordt het hele seizoen al door kenners bewierookt om zijn spel, maar zelf is hij de laatste weken totaal niet tevreden. ,,Het is te slordig. Dat mag niet. Zeker niet als je een stap wilt maken, zoals ik. Ik wil elke week het allerbeste dat ik in me heb laten zien", stelt de middenvelder.

Play-offs

Ook als hij een prognose moet doen voor de play-offs tegen de nummer vijf van Zuid-Amerika, is Thomas goudeerlijk. ,,Als het op techniek aankomt, kunnen we ons niet met Peru meten. Zuid-Amerikanen staan immers bekend om hun techniek."

Om woensdag in Lima het derde startbewijs ooit voor een WK te grijpen, moet Nieuw-Zeeland zaterdag (04.15 uur, Nederlandse tijd) in Wellington al een goede uitgangspositie afdwingen, weet Thomas. ,,We doen het goed als ze bij ons niet scoren. In Lima kan dan alles gebeuren. We hebben door de jaren heen vaak bewezen dat onze mentaliteit ons ook buiten Nieuw-Zeeland resultaat kan brengen."

,,In Nieuw-Zeeland zeggen we: 'Never say die'. Wij geven nooit op. Nooit. Karakter is ons grootste wapen. Op het voetbalveld weten we ook dat mentaliteit het verschil voor ons moet maken. We zeggen nooit dat we dood zijn of dat het over is. Je gaat kapot, kan niet meer rennen, of voelt je stervende op het veld. Dan is er altijd een moment in je hoofd dat je voor de keuze staat: doe ik het of niet? Die sprint, of die tackle. Wij Nieuw-Zeelanders sluiten 'het niet kunnen' uit."

Waar komt dat vandaan?

,,Wij hebben een arbeidersmentaliteit. Waarschijnlijk omdat we een klein land zijn en geen lange historie hebben. De mensen zien ons als werkers. Vrijwel iedereen in Nieuw-Zeeland groeit op met de gedachte: 'het maakt niet uit wat ik doe, maar ik moet werken om te overleven'. Dat doet ook iedereen. En dan maakt het niet uit of je tonnen verdient of de toiletten ergens schoonmaakt. Iedereen werkt om de familie te onderhouden. Zo ben ik opgevoed en opgeleid. Mijn laatste trainer wilde per se dat ik deze eigenschap meenam naar Europa. Het hard werken, nooit opgeven, is een extraatje in Europa. Hij wist dat."

Volledig scherm Ryan Thomas van PEC Zwolle, vertrekt zondag na de wedstrijd tegen Vitesse meteen naar Nieuw Zeeland © Vakfoto Van Der Beek

Hoe ben je opgevoed?

,,Je krijgt wat je geeft, zeiden mijn ouders altijd. Je moet dingen verdienen. Mijn ouders waren niet rijk. Als ik een Playstation vroeg was het niet zo dat ze die de volgende dag voor me kochten. Als ik iets wilde, moest ik er hard voor werken. Ook families die het in Nieuw-Zeeland heel goed hadden, verwenden de kinderen niet. Pas als ik 25 dollar had verdiend, maakten mijn ouders er bijvoorbeeld 50 dollar van. Ik begon op mijn tiende of elfde."

Werkte je op die leeftijd al?

,,Ja, zodra je zelfstandig naar buiten kon. Ik had een mooi fietsje met kerst gekregen. Had ik ook voor gewerkt, maar hier had mijn opa aan meebetaald. Ik herinner me dat ik op dat fietsje door de buurt trok en bij mensen aanbelde om te vragen of ze nog een klusje voor me hadden. Dan verdiende ik denk ik tien tot vijftien dollar. Dat was afhankelijk van hoe lang ik bezig was."

Wat deed je?

,,Grasmaaien, auto's wassen, garages schoonmaken. Dat autowassen vond ik vervelend. Het kostte veel tijd, ik werd kletsnat en het leverde me relatief weinig op. Soms bleef ik een hele middag bij buren thuis. Dan rondde ik het ene klusje af en kreeg ik vervolgens een nieuwe. Mijn ouders wilden me leren dat niets in dit leven je komt aanwaaien. Zo kweek je mentaliteit. En dat neem je ook mee op het veld."

Mis je die mentaliteit in Nederland?

,,Oh, zo vaak. Ik zie kinderen lopen met kleding van honderden euro's. Dat krijgen ze van hun ouders. Ze hoeven nergens voor te werken. En als je dan eenmaal moet werken, denk je: 'Shit, wat moet ik nu doen?' En uiteindelijk geef je op. Dat is een probleem. Er zijn weinig jongeren in Nederland die dat niet hebben. Zelfs als ik op mijn verjaardag nieuwe schoenen nodig had, mocht ik bijvoorbeeld bij de H&M schoenen van vijftig euro kopen. Hier zie je ze al met Louis Vuittons lopen ter waarde van misschien wel 400 euro. Mijn ouders zouden dat nooit betalen, alleen al omdat je er gemakzuchtig van wordt."