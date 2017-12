Woudstra schrok voor zijn debuut bij PEC: ‘Klaarmaken of warmlopen?’

Toen trainer John van ’t Schip na de reguliere speeltijd het gebaar maakte dat hij uit de dug-out moest komen, keek Woudstra vragend zijn teamgenoten aan. ‘Moet ik weer warmlopen of me klaarmaken?’ De andere reserves riepen dat hij zich snel klaar moest maken, waarna hij zich bij de coach meldde voor zijn eerste officiële minuut in de hoofdmacht van PEC, op Woudestein.

Tintelen

,,Toen ik hier in de zomer kwam, wist ik dat dit de club was waar ik mijn debuut zou gaan maken”, stelt Woudstra, die de jeugdopleiding van FC Twente doorliep. ,,Ik mocht een keer meetrainen. Toen begon het al te tintelen. Tegen Heracles (september) zat ik voor het eerst bij de selectie. De voorbije weken ook weer. Dan weet je dat het steeds dichterbij komt, ook omdat een paar verdedigers geblesseerd is.”

Basisspeler

De rechtsback verving Mokhtar en moest als aanvaller helpen de 2-1 voorsprong te verdedigen. Zijn debuut werd in de kleedkamer van de beloften al voorspeld. ,,Daar riepen de teamgenoten dat het dit weekend zou gebeuren voor me. Het gaat best snel nu, maar dat vind ik mooi. Ik wil ook meer. Ik speelde nu niet lang, maar ik ben wel ontzettend blij en trots. Ik heb hier namelijk ook heel hard voor gewerkt. Ik moet dit nu vasthouden en doorgaan, want mijn doel is basisspeler te worden bij PEC Zwolle.”