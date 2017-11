Younes Namli: 'Ik haat arrogantie, maar geloof erg in mezelf'

Met zijn grote vriendin, de bal, aan zijn linkervoet huppelt Younes Namli momenteel door de eredivisie alsof hij nooit wegkwijnde op de bank in Heerenveen. Voor zijn terugkeer in Friesland vanavond vertelt de smaakmaker van PEC Zwolle over zijn moeder, het WK en zichzelf.

,,Mijn vriendin is op dit moment de bal. Voetbal is nu mijn grote liefde, want mijn carrière heeft even prioriteit. Eigenlijk komt alleen mijn familie voor het voetbal. Mijn moeder staat op één. Zij is mijn alles. Door mijn ouders ben ik nooit iets tekort gekomen. Mijn moeder liep vroeger kilometers mee naar mijn training, omdat mijn vader hard werkte en de auto meenam. Zij wilden niet dat ik in de winter in het donker alleen naar huis fietste. Ze maakte het avondeten klaar voor mijn twee broertjes en mijn zusje. Daarna liep ze mee. Dan zei ik dat we tempo moesten maken om niet te laat te komen. Dan begon zij te joggen. Daar lachen we nu nog wel eens om".

Quote In de voetbalwereld is er geen tijd om te huilen. Ik kon bij Heerenveen schreeuwen en ruzie schoppen, maar dat werkt tegen je. Younes Namli

Familieband

,,Ik vergeet nooit dat mijn ouders alles voor me hebben gedaan. Het bewijst voor mij: hoe rijk je ook bent, zo'n familieband is niet te koop. Of ik een mamakind ben? Ja, we bellen elke dag. Ik zeg wel eens dat ik haar trots wil maken. Zij zegt dan dat ik dat al lang heb gedaan doordat ik hier in Nederland een volwassen man ben geworden. Volgende week tegen Utrecht zijn mijn ouders erbij. Dat is speciaal. Mijn moeder houdt er alleen niet van in het stadion te zitten. In Denemarken was ik 17 toen ik Akademisk BK van degradatie behoedde. In de eerste helft nam ik een penalty, dat werd de 2-1. Na de wedstrijd kreeg ik een knuffel van mijn moeder waarop ze zei: 'Neem nooit meer een penalty, anders bezorg je me nog eens een hartaanval'."

WK

,,Het WK is een grote motivatie voor me. Ik droom daarvan. Als kleine jongen kreeg ik in Kopenhagen wel eens wat kleingeld van mijn ouders. Voor 10 Deense Kronen (ongeveer 1 euro) kocht ik dan een pakje stickers bij de kiosk om de hoek. Ik kon mijn geluk niet op als Ronaldinho of Zidane tevoorschijn kwam. Die plakte ik op de muur in mijn kamer.

Nu sta ik zelf in een positie dat ik in beeld kan komen voor een WK. Het gaat nu goed bij PEC, maar er moet heel veel voor gebeuren. Een voordeel is dat ik voor Denemarken én Marokko kan uitkomen. Zover is het nog niet. Ik maak ook pas een keuze als ik een keuze moet maken. De bond die als eerste belt, heeft de meeste kans. Je kunt moeilijk een land afwijzen omdat die andere daarna misschien nooit belt. Ik heb gejuicht toen beide landen zich kwalificeerden. Ik voel me namelijk Marokkaan én Deen. Ik spreek vloeiend Deens omdat ik er tot mijn twintigste ben opgegroeid. Denemarken heeft mijn ouders de kans gegeven om een goed bestaan op te bouwen. Hun geboorteland heb ik bijna helemaal gezien. Op vakanties wilde mijn vader er altijd op uit trekken. Marokko zit daarom ook in mijn hart."

NAMLI ZELF

,,Bij PEC ben ik niet ineens een veel betere voetballer geworden. Dit zat al in me. Ik heb niet blind getekend in Zwolle. Je hebt een beeld in je hoofd van hoe je als voetballer bent. Omdat ze me bij Heerenveen meer als linksback en controlerende middenvelder opstelden, kregen veel mensen in Nederland misschien het beeld dat ik niet beter kon. PEC dacht dat niet. Ik ook niet.

Ik haat arrogantie, maar ik geloof wel erg in mezelf. Toen ik bijtekende, zei ik tegen mijn zaakwaarnemer: 'Let op: dit wordt 'm.' Ik weet ook: één doelpunt is niet genoeg. Met wat meer geluk komen er meer goals aan".

Stempel opgedrukt

,,In de voetbalwereld is er geen tijd om te huilen. Ik kon bij Heerenveen schreeuwen en ruzie schoppen, maar dat werkt tegen je. Dan krijg je ook het stempel van moeilijke jongen. Ik ben altijd keihard blijven werken. Na de voorbereiding hoorde ik steeds van trainers dat ik de beste was geweest. Daar heb je niks aan. Als je ambities hebt, moet je gefrustreerd zijn, maar ook altijd respect houden. Dat betaalde zich bij mij uit. Ik kon naar meerdere clubs.