Youness Mokhtar vindt na vertrek bij PEC Zwolle onderdak in Turkije

De club komt dit seizoen uit op het hoogste niveau in Turkije. Mokhtar (26) heeft zin in zijn nieuwe uitdaging, zegt hij op de website van Ankaragücü. ,,Ik heb gehoord over de reputatie van de fans van deze club en ik kan niet wachten om te beginnen", aldus Mokhtar, die 102 wedstrijden speelde voor PEC Zwolle.