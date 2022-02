Yuta Nakayama (25) neemt PEC wederom koppend bij de hand: ‘De fans hebben me deze goal gegeven’

Voor de tweede keer stapt PEC Zwolle Vrouwen in Den Haag als winnaar van het veld

Trainer Joran Pot zei het vorige week nog, het verloren duel tegen FC Twente was geen graadmeter. ADO Den Haag, dat was het niveau waar PEC Zwolle Vrouwen zich op moest richten. En dat gebeurde vrijdag met verve, PEC won in de Hofstad (0-2).

21 januari