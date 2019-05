Yuta Nakayama (PEC Zwolle) staat voor debuut in Japanse selectie op Copa America

Yuta Nakayama (22) gaat komende maand waarschijnlijk zijn eerste minuten maken in de nationale ploeg van Japan. De verdediger van PEC Zwolle is, samen met andere jonge landgenoten, opgenomen in de selectie die vanaf 14 juni deelneemt aan de Copa America.

Bondscoach Hajime Moriyasu heeft voor het toernooi een jonge groep samengesteld, met veel voetballers die komend jaar ook speelgerechtigd zijn voor de Olympische Spelen van Tokio. Zeventien spelers van de groep kunnen hun debuut maken in Brazilië, waar het uitgenodigde Japan in de groepsfase speelt tegen Chili, Uruguay en Ecuador. Doelman Eiji Kawashima (Strasbourg) en aanvaller Shinji Okazaki (Leicester) zijn de routiniers en blikvangers.

Nakayama is wel eerder opgeroepen voor de nationale ploeg, maar speelde nog geen minuut voor de Samurai Blue. De Japanner kwam half januari naar PEC Zwolle, met een contract tot en met de zomer van 2022. Na een gewenningsperiode speelde Nakayama vier duels voor PEC, in de laatste twee wedstrijden tegen NAC en VVV als basisspeler. De invitatie kost de linkspoot, die in Japan als middenvelder wordt gebruikt, waarschijnlijk wel de start van de voorbereiding van PEC op 22 juni.

Lachman

Ook Darryl Lachman maakt deze zomer zijn kilometers wel. De mandekker speelt met Curaçao tijdens de King’s Cup in Thailand en voor de Gold Cup in Jamaica en de Verenigde Staten.

Lachman (29) is een gelouterde speler in de selectie van Remko Bicentini, die in Thailand op 5 juni tegen India speelt. In de tweede wedstrijd is Vietnam of het gastland de tegenstander. In de selectie zijn Eloy Room (PSV), Leandro Bacuna (Cardiff City) en Charlison Benschop (De Graafschap) de bekendste namen.

Volledig scherm Darryl Lachman mist een deel van de voorbereiding van PEC Zwolle omdat hij met Curaçao deelneemt aan de Kings Cup en Gold Cup. © Getty Images

De selectie van Curaçao bereidt zich na terugkeer uit Thailand in Amsterdam voor op de duels in de Gold Cup tegen El Salvador (17 juni), Honduras (21 juni) en Jamaica (25 juni). Het betekent dat Lachman zeker een deel van de voorbereiding in Zwolle zal missen. De verdediger speelde het afgelopen seizoen in 20 wedstrijden mee en heeft nog een contract voor een jaar bij PEC.

