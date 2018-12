Zelfs het zekerheidje gaat op de schop bij PEC Zwolle

In het duistere jaar dat PEC Zwolle in 2018 beleeft, flonkerde in Mickey van der Hart sinds augustus een schaars lichtpunt. Na de knieblessure van Diederik Boer hielp de reservedoelman zijn dolende elftal tegen FC Groningen en FC Emmen aan de eerste punten van het seizoen en voorkwam hij in het bekertoernooi een blamage tegen hoofdklasser Staphorst. Maar uitblinker of geen uitblinker, onder John van ‘t Schip is tegenwoordig niemand zijn plek veilig meer.