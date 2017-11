Zelfs SC Heerenveen kan PEC Zwolle niet temmen

Van alle stadions in Nederland is het onderkomen van SC Heerenveen één van de minst favoriete van PEC Zwolle. Nog nooit wist de ploeg uit de Overijsselse wedstrijd te winnen in het Abe Lenstra Stadion. Slechts twee punten speelde PEC Zwolle bijeen in Friesland. Tot deze zaterdagavond.

Geen bibbers

In een seizoen waarin vrijwel alles lijkt te lukken, is zelfs een bezoek aan Heerenveen geen reden meer voor bibbers bij PEC Zwolle. Al leek het in de beginfase weer op het oude liedje uit te draaien, toen SC Heerenveen via het jonge talent Michel Vlap (fraaie volley) de leiding nam. De Friezen waren in die fase beter, 2-0 was logischer dan 1-1.

Lekker moment

Toch viel de goal, uit het niets, aan de andere kant. Op een in voetbaltaal 'lekker moment'. De vrije trap van Youness Mokhtar was op het eerste oog niet heel dreigend, toch kreeg de Argentijnse verdediger Nicolás Freire zijn hoofd succesvol tegen de bal (1-1). Freire nam de plek in van Philippe Sandler, die vorige week tegen PSV (0-1 nederlaag) zijn sleutelbeen brak en dit kalenderjaar hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie komt voor PEC Zwolle.

Nieuwe mijlpaal

Wat het team van coach John van 't Schip voor rust deed, scoren op een belangrijk moment, herhaalde PEC Zwolle in het begin van de tweede helft. De inzet van rechtsback Kingsley Ehizibue werd nog gekeerd door keeper Warner Hahn (ex-PEC), maar in de rebound mikte Mustafa Saymak wél raak (1-2).

Het bleek de aanzet tot een nieuwe mijlpaal in de Zwolse clubgeschiedenis. Want SC Heerenveen lukte het, ook met de ingevallen supersub Henk Veerman, niet om de gelijkmaker op het bord te krijgen. Het Abe Lenstra Stadion is niet langer onneembaar voor PEC Zwolle.