‘Zetterer is niet zo'n rare gozer als hij op tv lijkt’

PEC Zwolle hervat thuis tegen FC Utrecht de overle­vings­tocht in de eredivisie

17:30 Na een korte vakantie, een succesvol trainingskamp in Spanje en een weekje trainen in Nederland gaat de eredivisie voor PEC Zwolle vanavond verder. De club uit Overijssel weet wat het de komende maanden te doen staat: lijfsbehoud realiseren op het hoogste voetbalniveau in Nederland. Te beginnen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, die om 20.00 uur begint.