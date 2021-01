Zetterer verlaat PEC voor Werder Bremen: ‘Voelt apart om midden in het seizoen te vertrekken’

Michael Zetterer (25) maakt het seizoen niet af bij PEC Zwolle, maar bij Werder Bremen. De Duitse club haalt de doelman per direct terug. ,,Het voelt wat apart om midden in het seizoen te vertrekken”, geeft Zetterer toe.

Zetterer speelde anderhalf jaar lang op huurbasis bij PEC Zwolle. Het idee was dat de keeper het seizoen in de Overijsselse hoofdstad zou afmaken, maar daar steekt Werder Bremen een stokje voor. ,,Van kleins af aan is het mijn droom geweest om in de selectie van Werder Bremen te zitten. Dat is me nu gelukt”, reageert Zetterer.

Technisch manager Mike Willems vindt dat Zetterer ‘een sterke ontwikkeling’ heeft doorgemaakt bij PEC Zwolle. ,,Dat Werder hem nu al terughaalt, is daarvan het levende bewijs. Natuurlijk is dat in eerste instantie balen voor ons, maar vanwege de clausule in zijn contract wisten we dat de kans altijd aanwezig was”, zegt Willems. De eredivisionist krijgt wel een vergoeding voor Zetterer, die 34 officiële wedstrijden speelde voor PEC.

Zetterer: ,,Mijn tijd in Zwolle is goed geweest voor mijn ontwikkeling als speler en persoon. De afgelopen anderhalf jaar heb ik hier veel vlieguren mogen maken en heb ik me altijd gesteund gevoeld door de trainers, technisch manager en natuurlijk ook de supporters. Dat neem ik de rest van mijn carrière mee.”