Zeven maanden na spektakelstuk doet Feyenoorder Berghuis PEC alweer pijn in Zwolle

Vaak leidden onderonsjes tussen PEC en Feyenoord in Zwolle tot spektakelstukken, maar de editie van dit seizoen - op de eerste speeldag van de eredivisie - behoorde niet tot die categorie. Geen kansenregen voor beide doelen, geen onvoorspelbare slotfase en dus ook geen uitslag die nog jaren bij zal blijven.

Zonder poespas

Dat paste enigszins bij de voorbereiding van PEC. In de oefenwedstrijden was de ploeg van John Stegeman vooral degelijk, zonder poespas. Dat was het in de ouverture tegen Feyenoord bij vlagen ook. Zoveel kansen gaven de Zwollenaren niet weg tegen de Rotterdamse kampioenskandidaat, al deed het begin anders vermoeden.

Al na vijf minuten voetballen vierde Steven Berghuis zijn eerste doelpunt van het seizoen. Hij passeerde doelman Michael Zetterer met een knap schot in de hoek (0-1). Eerder dit kalenderjaar, in februari, scoorde de Feyenoorder ook al twee keer in Zwolle. Toen won zijn ploeg met 3-4, in een wedstrijd vol spektakel.

Penalty

Dat aantal goals behaalde Berghuis zeven maanden later ook. Na een kleine zeventig minuten legde scheidsrechter Bas Nijhuis de bal op de stip na een lichte overtreding van Thomas Lam op Orkun Kökçü. Vanaf de stip faalde Berghuis niet (0-2). Vlak voor tijd was de Apeldoorner ook nog dicht bij een hattrick, maar zijn kopballetje was te slap. En in blessuretijd stuitte hij nog op Zetterer.

En wat stelde PEC daar tegenover? Hier en daar wat gevaar, maar geen grote kansen. De meeste schoten op doel eindigden in de handschoenen van Feyenoord-keeper Justin Bijlow. Omdat de storm in de slotfase uitbleef, hoefden de bezoekers zich niet tot het eindsignaal ongerust te maken over de afloop.

PEC Zwolle-Feyenoord 0-2 (0-1). 5. Steven Berghuis 0-1, 68. Berghuis 0-2 (strafschop).

Opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Lam, Huiberts, Drost; Leemans (61. Saymak), Ghoochannejhad, Van Duinen (74. Reijnders).

