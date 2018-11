Zian Flemming, de Popeye van PEC Zwolle: ‘Ik wil er niet meer bij hangen’

Zian Flemming is in de perskamer twee keer aan het woord, zonder dat hij het zelf doorheeft. Boven zijn brede schouders legt hij op FOX Sports De Graafschap met liefst vier spitsengoals over de knie en vertelt hij over zijn ongekende scoringsdrift, als de bekerheld zijn mobiel uit zijn broekzak grist. Flemming toont een foto van een MMA-vechter die na een heroïsche comeback tegen publiekslieveling Conor McGregor als een monster voor de camera is verschenen. Door alle wonden kleurt het gelaat van de triomferende underdog rood en rollen bloeddruppels tussen zijn geheven armen over zijn borst. ,,Dit is Nate Diaz. Ik heb voor dit gevecht het wekkertje gezet. Met mijn vriendin zag ik hoe hij in de eerste ronden ongelofelijk veel klappen incasseerde maar uiteindelijk won en dat zo vierde. Daar zag ik destijds een bepaalde symboliek in. Want eigenlijk maakte ik bij Ajax destijds hetzelfde mee.”