Zian Flemming: ‘Ik ben volgend jaar eerste spits bij PEC Zwolle’

Zian Flemming was afgelopen seizoen niet alleen speler van PEC Zwolle, één dag in de week fungeerde de aanvaller ook als jeugdtrainer van de O12-lichting. Toen hij zich begin september aan NEC liet verhuren, nam hij ook van zijn kleine vriendjes afscheid op de club.

,,Ik had een paar oude kicksen meegenomen”, weet Flemming nog. ,,Gingen we latje trappen. De winnaar mocht ze hebben. Die jongens waren helemaal door het dolle heen. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Dan besef je hoe die jongens tegen je opkijken. Dat merk ik af en toe nog op instagram, waar een paar jongens me af en toe nog een berichtje sturen.”

Geen evaluatie

Zo vernam de begeleider meer van zijn eigen fans dan van zijn eigen begeleiders. Flemming heeft naar eigen zeggen sinds hij een half jaar geleden werd uitgeleend aan NEC om aan meer speeltijd te komen, nog geen contact gehad met de technisch manager, één van de trainers of scouts van PEC.

,,Wat ik daarvan vind? Weet ik niet. Dit is mijn eerste verhuurperiode. Teamgenoten bij NEC zeggen dat het in de praktijk zo gaat. Intensiever contact is prettiger. Hoe het gaat, hoeven ze niet te vragen. Ik red me wel. Behoefte aan aandacht heb ik niet. Maar praten over spelinhoudelijke zaken, is goed. Waar ik me in kan verbeteren vooral. PEC is immers nog mijn werkgever. Ik wil daar eerste spits worden.”

‘Scouting en technisch manager PEC houden Flemming nauwlettend in de gaten’ Volgens Mike Willems, technisch manager van PEC Zwolle, is het niet zo dat de club totaal niet omkijkt naar de aan NEC verhuurde Zian Flemming. ,,Het ligt genuanceerder”, stelt Willems. ,,Wat wel zo is, is dat het directe contact met de speler beter zou kunnen. Dat dat er weinig is geweest, al hebben de trainer en ik hem wel eens kort gesproken, betekent niet dat we hem niet nauwlettend in de gaten houden. Dat doen we namelijk wel. Zowel het scoutingsteam als ik. Zian wordt minimaal één keer in de maand bekeken tijdens een wedstrijd en daar hebben we vervolgens in de scoutingsvergaderingen ook contact over. Voor komende maand wil ik met hem en zijn zaakwaarnemer om de tafel. Daarin zullen we het ook hebben over het nieuwe seizoen. In de voorbereiding sluit Zian weer bij PEC aan en van daaruit zullen we verder kijken.”

Of PEC komend seizoen dan nog wel op Flemming rekent? ,,Dat lijkt me wel, want met dat doel ben ik verhuurd. En als dat niet zo is.. Ik sta op elf goals. Dan merken ze het vanzelf. Ik ga uit van een terugkeer. Dat is wat we hebben afgesproken met de technisch manager. Dit was een bewuste verhuur om volgend jaar rijper, dus met meer ervaring en goals, terug te keren.”

Vastigheid

Lang hield Flemming in de zomer hoop op een basisplek onder John Stegeman. Die vervloog toen hij na het uitduel met Vitesse op de bank belandde. ,,Ze gingen weer allemaal spelers kopen. Toen ik de volgende wedstrijd gepasseerd werd, voelde ik de bui al hangen. Ik stond voor de afweging: knokken met af en toe basis of op zoek naar vastigheid. Van wekelijks tien minuten in de eredivisie word ik niet beter.”

Van volle wedstrijden in de eerste divisie wel, stelt Flemming, die in 2020 één op één loopt bij NEC. ,,Ik speel wekelijks, kan daarbij nieuwe dingen proberen en veel scoren. Als je een belangrijkere rol in een team hebt, groei je daar ook weer in. Met die wetenschap wil ik straks terugkeren in Zwolle.”

Eerste spits

Naast speeltijd heeft Flemming over uitzicht in Nijmegen minder te klagen met een stekkie klevend aan De Waal. ,,Ik woon hier nog beter dan in Zwolle.” Waarom hij dan zo graag terug wil? De eredivisie en unfinished business. Nadat Flemming ondanks zijn elfde competitietreffer met NEC van Go Ahead Eagles verliest (2-1), komt de Amsterdammer en ex-Ajacied in hem naar boven. ,,Ik word volgend jaar eerste spits van PEC", stelt hij gedecideerd.

Waar Flemming dat op baseert? ,,Ik zit niet voor mijn lol op voetbal. Ik wil groeien. Ik was niet ontevreden over mijn eerste seizoen. Ik begon in de basis en eindigde op de bank. Dat was verkeerd om. Ik ben hier om me klaar te stomen voor PEC. Ik ben ervan overtuigd dat ik daar eerste spits kan worden. Dat heb ik vorig jaar in meerdere wedstrijden laten zien en dit seizoen ben ik beter geworden.”

Bij PEC is Lennart Thy (aflopend contract) eerste spits en vindt clubtopscorer Reza Ghoochannejhad zich terug op de bank. De degradatiekandidaat haalde de voorbije transferperiodes telkens een spits, weet Flemming. ,,Maar volgens mij heeft dat niet veel opgeleverd. Daarom hoop ik ook dat ze het vertrouwen in mij uitspreken.”

Degradatiezone

Als dat al gebeurt, is het de vraag of Flemming met PEC in de eredivisie actief zal zijn. Zijn werkgever bezet de onveilige zestiende plek. ,,Ik vertrouw op handhaving. De selectie is sterk, er wordt keihard geknokt en na de winterstop hebben ze het best stabiel gehouden. Ik baalde tegen Feyenoord. Ik dacht dat de punten in de tas zaten en PEC uit de degradatiezone klom. Maar met de ploeg die PEC heeft en de grote club die PEC is, ben ik ervan overtuigd dat ze boven RKC, ADO en VVV eindigen.”

,,Er staat een heel ander team dan vorig seizoen”, vervolgt Flemming. ,,Zeker de helft is nieuw. Ik heb vooral met Rick Dekker nog contact. We volgen samen de opleiding Business & Innovation via de VVCS. Rick gaat weg, terwijl hij voor de winterstop nog basisspeler was. Zo zie je hoe snel het kan gaan. Zo kan het ook snel omhoog gaan. Daar ga ik voor. Als ik Zwolle zie spelen, wil ik daar ook wel weer staan.”