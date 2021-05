Ziekenboeg PEC loopt langzaam leeg; Reijnders, Misidjan en Van Duinen keren terug in selectie

PEC-trainer Bert Konterman is blij dat de eerste spelers weer terug zijn, nadat corona de laatste weken flink huis heeft gehouden bij de Zwollenaren. Minder gelukkig was de Hierdenaar met het duel van vorige week met ADO Den Haag, toen met 1-0 werd verloren. Slap en slecht, noemde Konterman dat. ,,Nee, dat was niet best.”

Volgens Konterman had dat de offday onder meer te maken dat zijn spelers zich zondag niet voor de volle 100 procent hadden ingezet. En ja, dan krijg je tegen een ploeg die nog wel ergens voor speelt natuurlijk de deksel op je neus. ,,Vandaar ook dat ik tegen de jongens heb gezegd dat we ons dat tegen PSV niet opnieuw kunnen veroorloven. Als je daar op 70 of 80 procent speelt, ben je natuurlijk kansloos.”

Getergd

Ook voor PSV is het seizoen nog niet voorbij. Zo lonkt de tweede plek, die recht geeft op een ticket voor de kwalificatieronde van de Champions League. Dat betekent dat PSV getergd aan het duel zal beginnen. Dat wordt dus aanpoten, aldus Konterman. Zeker in de beginfase. Maar tegelijkertijd liggen daar ook kansen, vindt hij. ,,PSV moet namelijk komen.”

Quote Anders dan tegen Ajax valt dit seizoen tegen PSV echt wel wat te halen. Dat zag je vorige week wel weer, toen SC Heerenveen in Eindhoven gewoon een puntje pakte Bert Konterman, Trainer PEC Zwolle

Een heel verschil met vorige week, toen PEC tegen het verdedigende ADO het spel moest maken. ,,Daarom: als wij ons 100 procent inzetten en hetzelfde niveau halen van de wedstrijden daarvoor, geef ik ons echt wel een kans. Anders dan tegen het ongenaakbare Ajax valt dit seizoen tegen PSV echt wel wat te halen. Dat zag je vorige week wel weer, toen SC Heerenveen in Eindhoven gewoon een puntje pakte.”

Bovendien moet PSV wel. En dat kan, zelfs op dit niveau, een bepaalde spanning geven, weet Konterman. ,,Die druk voelen wij niet. Wij kunnen frank en vrij spelen. En dan stijg je af en toe boven jezelf uit.”

Geen risico

In vergelijking met vorige week heeft Konterman dus weer de beschikking over Eliano Reijnders, Virgil Misidjan en Mike van Duinen. Het trio kan alleen nog geen hele wedstrijd spelen, hooguit dertig minuten. De vraag is of Konterman dat ook doet. Hij gaat sowieso geen risico nemen, ook omdat zondag alweer het duel met FC Groningen op het programma staat, de laatste van het seizoen.

Omdat PSV in een systeem speelt zonder buitenspelers, begint Konterman met drie verdedigers. Om niet helemaal overlopen te worden, posteert de Hierdenaar de backs Kenneth Paal en Destan Bajselmani op het middenveld. Dat betekent dat Jesper Drost na vier basisplekken weer op de bank begint.

Opstelling: Mous; Lam, Van den Belt, Nakayama; Bajselmani, Saymak, Strieder, Paal; Pherai, Tedic en Clement.

Afwezig: Van Polen, Huiberts, Van Wermeskerken, Van den Berg, Kersten, Bertrams en Buitink.