Zijn nieuwkomers Oussama Darfalou (28) en Max de Waal (20) wel trefzeker als spits van PEC Zwolle?

PEC zet zich schrap voor bekerduel met NAC Breda: ‘Het verschil is niet zo heel groot’

Na een week waarin het bij PEC over alles ging, behalve over voetbal, ligt de focus in Zwolle weer volledig op het veld. Te beginnen woensdag in de achtste finale van de beker tegen NAC Breda (20.00 uur).

0:36