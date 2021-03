Zo houdt PEC vanmiddag de Griekse goalgetter van VVV-Venlo in bedwang

Het (online) Zwols Kampioen­schap Voetbal­quiz is geen goog­le-kampioen­schap

23 februari Met meer dan honderd teams is het al jaren de grootste voetbalquiz van Nederland: het Zwols Kampioenschap Voetbalquiz. Woensdag wordt-ie opnieuw gehouden, georganiseerd door PEC Zwolle. Niet in het Landstede Sportcentrum, zoals de afgelopen jaren, maar online. ,,En dat is even wennen”, aldus Maarten de Waart, één van de organisatoren.