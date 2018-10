Zonder Van Crooij moet PEC ‘de mouwen opstropen’ op de Vijverberg

Het is voor Van Crooij de derde wedstrijd op rij die hij mist vanwege een liesblessure. Of het uitduel tegen Fortuna Sittard zondag haalbaar is, weet trainer John van ’t Schip nog niet. ,,Het zou kunnen, dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Vito wordt nu opgetraind, het is kijken hoe hij daar op reageert.” Van Crooij trainde maandagochtend samen met Jarni Koorman en Stanley Elbers apart van de groep.

Flemming

Van ’t Schip was tevreden over de tweede helft tegen Heracles Almelo (1-1) en hoopt dat dinsdag ook in Doetinchem te zien. Reden om zijn opstelling te veranderen, lijkt de coach niet te hebben. ,,Deze wedstrijden volgen elkaar in korte tijd op, maar de spelers maken een frisse indruk. Ik maak de opstelling pas op de dag van de wedstrijd bekend.” Aangezien Van Crooij ontbreekt, is de kans groot dat Zian Flemming wederom in de punt van de aanval begint. Van ’t Schip: ,,Hij was aanspeelbaar en gevaarlijk zaterdag. Bij elke voorzet zat hij er goed bij. Alleen een doelpunt ontbrak.”