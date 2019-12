Zorgen bij Saymak na nieuw verlies PEC: ‘Iedereen is te veel met zichzelf bezig’

De 2-1 van PSV’er Mohamed Ihattaren, na 26 minuten voetballen, ging bij Saymak door merg en been. En dat begon al bij positionering bij de doeltrap, na een enorme gemiste PEC-kans. ,,Lennart Thy moet op dat moment bij de linker centrale verdediger staan, maar staat bij de rechter centrale. En niemand die er wat van zegt. Vito van Crooij niet, Dean Huiberts niet. Ik probeer het nog te schreeuwen in het veld, maar dat hoor je dan niet in een vol stadion. Daarna liep ik naar Vito om het erover te hebben. Hij moet Lennart coachen, dat zijn de afspraken. Ik zeg niet dat daardoor het doelpunt viel, maar het is wel een begin. Als je niet doet wat afgesproken is, dan krijg je doelpunten tegen.”

Lekkere wedstrijd spelen

Of dat te maken heeft met kwaliteit? Saymak, maker van de vroege 0-1 in Eindhoven, zei zaterdag van niet. ,,Ik denk wel dat we te veel met onszelf bezig zijn. Dat we zoiets hebben van: als ik maar een lekkere wedstrijd speel. Dat gevoel krijg ik. We zijn op sommige momenten gewoon te lief. Bij de ingooi bij de gelijkmaker ook. Je moet alles op alles zetten om die bal weg te werken. Elke wedstrijd moeten wij ingaan met het gevoel: alles of niks.”