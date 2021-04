Zoveel betaalde PEC Zwolle vorig seizoen aan zaakwaarnemers

Geen contract bij PEC, maar nog wel in de race voor het EK; het was een week van uitersten voor Thomas Lam

4 april Hij werd toch nog opgeroepen voor de nationale ploeg van Finland, kreeg te horen dat zijn contract in Zwolle niet wordt verlengd en ging zaterdagavond met PEC letterlijk in de allerlaatste seconde onderuit tegen Sparta Rotterdam (3-2). Het was een week van uitersten voor Thomas Lam, de Finse verdediger van PEC Zwolle.